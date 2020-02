Fernando Butazzoni respondió a acusaciones de la soprano Luz del Alba Rubio: "No hubo veto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Butazzoni, expresidente del Sodre (2010 - 2013), negó las afirmaciones de la soprano Luz del Alba Rubio, quien había afirmado que fue víctima de una especie de "exilio cultural", con contadas presentaciones en Uruguay durante los 15 años de gestión del Frente Amplio.

"Me parece que no hay una correspondencia en lo que ella dijo y los hechos. El exilio cultural no lo veo por ningún lado. Además, es embajadora cultural de Punta del Este. Me parece raro que a un exiliado le den un título de embajador, aunque sea un título meramente simbólico", dijo el exjerarca del Sodre en la tertulia de En perspectiva.

En el programa, además, se enumeraron las veces que la soprano se presentó en Montevideo y Punta del Este, entre ellas hubo varias actuaciones en el Auditorio del Sodre.



"Yo mismo rmé la resolución para que ella cantara con la Orquesta del Sodre en 2012", dijo y añadió: "Desmiento que haya algún tipo de exclusión o veto, porque ella dijo que fue vetada".

Alba Rubio, quien reside en Estados Unidos desde la década del 90, será la encargada de cantar en himno nacional durante la asunción de Luis Lacalle Pou este domingo. En diálogo con FM Gente, la artista dijo con el cambio de signo en el gobierno se acababa su "exilio cultural". Denunció que tuvo muy pocas oportunidades de presentarse en el país por "amiguismo".