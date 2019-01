El abogado de Darthés asegura que tiene testimonios que pueden dar vuelta la causa

En una entrevista con el canal argentino C5N, el abogado Fernando Burlando, que está a cargo de la defensa judicial del caso de Juan Darthés, aseguró que este sábado se dará a conocer "una nota" con el testimonio de un "muchacho", que brindará "mucho conocimiento de una situación referida a Thelma", que podrá dar vuelta el caso, y que hará que se busquen "explicaciones" respecto a una denuncia "que ha hecho mucho daño".



"Estamos consiguiendo relatos de gente del Colectivo (de Actrices Argentinas) donde precisamente afirman que es parte de una estrategia para que no se caiga la situación de Calu Rivero. Si esa es la explicación que nos dieron y se acusa a un hombre que es inocente, tiene que haber una sanción", comentó Burlando.

Cuando el periodista de C5N le preguntó al abogado sobre las cinco denuncias sobre acoso que Darthés tiene en su contra, Burlando respondió: "Todo eso es parte de lo que se ha informado falsamente; Juan Darthés no tiene una sola denuncia en Argentina. Calu Rivero no inició ningún tipo de acción, sino que fue a ella a quien se la demandó. Calu no habla de abuso con una situación con connotaciones sexuales, sino que se refiere a una situación de incomodidad".

Por otra parte, el argentino planteó que cuenta con un el testimonio "crucial" del conserje del hotel de Nicaragua, que abrió la puerta del cuarto de hotel en el que la actriz argentina relató que se desarrolló el hecho de violación, cuando ella tenía 16 años y él 45 años. "Lo que relata Thelma en su denuncia, si fue vista por un funcionario del lugar, debió haber sido directamente comunicada a las autoridades del lugar", dijo.

"No hubo ningún tipo de situación que alertara al personal del hotel ni que motivara la comunicación a las autoridades o funcionarios judiciales. Esto es notoriamente importante", aseguró Burlando.

El argentino también informó que está por viajar a Nicaragua para avanzar con el caso judicial en contra de Juan Darthés. "Esperamos que el caso comience y termine allá. Va a haber muchas consecuencias y mucha gente de nuestro país va a tener que darle explicaciones a Juan ".

"Creo en su postura. Creo en la palabra de Juan", aseguró Burlando. "Esta es una posición que tomé a conciencia; siempre trato de tomar decisiones que no lamente en el futuro. Yo conocía a Juan y a su entorno familiar desde hace mucho tiempo, y pude constatar quién es realmente". Además, relató que "para sacar todo tipo de dudas", le mandó hacer pericias psicológicas y psiquiátricas que fueron "fundamentales" para apoyarlo en esta causa.



Por último, Burlando relató que fue él quien le aconsejó al actor que viajara a Brasil. "No creo que Juan pueda volver a Argentina porque todo esto tuvo mucha interferencia en su vida familiar. El exilio, a veces, es equiparable a la muerte: es peor que estar privado de libertad y eso le está pasando a Juan". Estamos hablando de un muerto civil", sentenció.