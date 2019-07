Fernanda Sosa: La uruguaya que debuta en un reality show de Miami

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Vas a representar a Uruguay en el reality show Club Palm House Miami, ¿cómo te eligieron?



-El productor del programa es el uruguayo Federico Díaz, que es famoso por haber sido novio de Ricky Martin y participar en varias telenovelas. Cuando me mudé a Miami, le escribí porque sabía que él produce programas de moda. Me invitó a un evento de Hola Latinos, su revista, y pegamos buena onda. Un día desfilé en uno de sus eventos, y después me convocó para el reality. Vamos a empezar a grabar el 2 de agosto.



-¿En qué consiste el programa exactamente?



-Vamos a convivir 12 mujeres en Club Palm House Miami, que es como un club social. Son 12 mujeres influyentes, famosas, fuertes en redes, buscadas por el público y las marcas más importantes. Se va a ver por Telemundo y a través del canal web Hola.tv.



-¿Y cuál es el contenido?, ¿se las va a ver conviviendo como en Gran Hermano?



-Sí, pero no vamos a estar encerradas. Nos van a ver conviviendo y participando de diferentes actividades. La mayor parte de las grabaciones son ahí mismo mostrando nuestro día a día: gimnasio, piscina, producciones de fotos. Además se van a organizar fiestas en la casa con más personas y muchos famosos. También nos van a ver saliendo a actividades y eventos afuera. Hay yates y aviones privados.



-¿En tu rutina te vas a mostrar en paños menores..?



-Eso no lo sé... (risas).



-Va a estar participando la argentina Floppy Tesouro, ¿cómo es tu relación con ella?



-Tengo buena onda. Todavía no la conozco personalmente, pero compartimos un grupo de Whatsapp en el que nos comunicamos bastante. Como ella es argentina y yo de Uruguay, tenemos más relación.



-¿Preparás tu imagen personal especialmente para el programa?



-Hace años que yo me cuido mucho. Voy al gimnasio una hora por día y cuido mi piel con una cosmetóloga. En Miami conseguí varias marcas que cuidan mi imagen.



-¿Es más fácil conseguir el respaldo de marcas en Miami que en Montevideo, incluso para un chica latina que recién llega?



-Sí. Siempre hay buena onda y están muy interesados en las personas que tienen buen desempeño en redes sociales. En Chicago sin estar trabajando en televisión, tuve buena respuesta de varias marcas importantes.



-¿Y cómo es tu dieta?



-Me cuido con las comidas. Evito la comida chatarra y como mucha ensalada. También como carne, de hecho en los días que estuve en Uruguay participé de varios asados.



-¿Cómo es tu rutina desde que te mudaste a Miami?



-Me levanto y voy al gimnasio. Todos los días tengo un evento social, fotos, reuniones, o tengo que ir a la productora.



-¿Vivís sola?



-Sí, con mi perro Paris.



-Estás en pareja con un hombre de Chicago, ¿cómo se conocieron?



-Lo conocí por medio de una amiga que es americana. Ella subió una foto conmigo a las redes, y él, que es su paciente en su clínica odontológica, le escribió para decirle que me quería conocer. Ella le contó que era difícil porque yo vivía en Uruguay, pero igual viajó para verme. Después yo me terminé yendo a Chicago...



-¿A qué se dedica?



-Es empresario del rubro inmobiliario en Chicago.



-¿Es millonario?



-Sí.



-Luego de vivir en Chicago te mudaste a Miami para incursionar en los medios y fuiste elegida para el programa Latin Angels, ¿cuáles son los requisitos para avanzar en una carrera allá?



-Para ingresar como Latin Angel hice pruebas de cámara, miraron mi material, y me preguntaron si al otro día estaba disponible como para hacer una producción. Les dije que sí, y empecé a trabajar con ellos. Yo en ese momento estaba viviendo en Chicago, y me propusieron hacer el programa de cierre de temporada en Miami. Entonces me mudé a Miami y me tuve que preparar especialmente. Aprendí a hablar español neutro y trabajé con un coach de desenvolvimiento ante cámara.



-¿Te acostumbraste al español neutro?



-Sí. Nosotros nos apoyamos mucho en la “ye” y no pronunciamos la “doble l”. Corregí eso y el cantito, pero yo no lo tengo muy acentuado así que se me hace muy fácil.



-Estás desde hace unos días de visita en Uruguay, ¿has visto los partidos de la selección en la Copa América?



-Sí, vi algún partido de Uruguay, pero todos no. ¡Pará, no los iba a ver todos! No soy futbolera y no tengo tiempo. Igualmente hincho por la selección.