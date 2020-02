El adiós de Fernanda Kosak a Santo y Seña que vuelve con cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estuvo dos temporadas en el ciclo que conduce Ignacio Álvarez y no habrá una tercera para Fernanda Kosak, que anunció a través de su cuenta de Twitter que no seguirá en Santo y Seña. Si bien se mostró agradecida por la experiencia que le tocó vivir en este programa, la rubia indicó que "como buena" está muy entusiasmada con "cambiar y evolucionar".

"Algunos ya lo saben, pero este año no voy a estar en Santo y Seña. Se viene con muchos cambios el programa que ya van a ver. Lo que estoy segura es que con ese equipazo va a estar bien de bien", escribió Fernanda en la red social del pajarito, donde armó un hilo en el que agradeció a sus compañeros que estuvieron con ella tanto adelante como detrás de cámaras, "por lo que me enseñaron y cuidaron en estos primeros pasos. Nunca me voy a olvidar".

Santo y seña volverá con una propuesta renovada para su temporada 2020. Además de los informes, habrá entrevistas y mesas de debate. Alejandro Amaral y Pablo Fernández, con su columna de actualidad política, continuarán en el ciclo y no se descartan nuevas incorporaciones.

Fernanda, por su parte, recordó a sus seguidores de Twitter que si bien no la pueden ver más en tv, la pueden escuchar en su podcast Finjan Demencia, y en los viernes de 21 a 23 horas en Del Sol FM con el programa Pueblo Fantasma.