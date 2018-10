Fer Vázquez sobre Casanova: "La demanda es deshonesta"

El cantante y productor llegó a Montevideo para hablar de su nuevo proyecto musical con Rombai, donde presenta "Me voy" su primer simple junto a sus dos nuevas integrantes femeninas: Valeria Emiliani y Megumy Bowles.

Durante una extensa entrevista que dio a Buen día Uruguay, Fer se refirió a la nueva era de Rombai. Asimismo, rompió el silencio sobre la demanda que le hizo Agustín Casanova y que lo tomó por sopresa.

"Ya no hemos tenido más contacto con Agustín. Hace un año que terminó todo lo de Márama, hasta que hace poco me entero de esta demanda. Es una demanda laboral muy deshonesta, porque él (por Casanova) no era mi empleado, era mi socio. No me lo esperaba de él y me tiene un poco dolido. Se maneja, además, una cifra que no es real. Me parece que no viene de él realmente, creo que la demanda viene por Enrique Quinteros, que era mi representante y no terminé bien con él. Creo que utilizó a Agustín para ésto", explicó Fer Vázquez, visiblemente decepcionado.

El cantante insistió que la demanda es una cifra que está por "afuera de lo que es la realidad" y que está esperanzado en que la instancia previa al juicio puedan resolver el litigio. "Todavía estamos a tiempo porque hay una cita de conciliación y espero que se resuelva ahí. Me tomó por sorpresa. Espero que Agustín, que es una persona honesta, simple y humilde, demuestre que realmente lo sea, porque con ésto está mostrando realmente lo opuesto", agregó Vázquez.

Antes de cerrar el tema Casanova, Fer Vázquez aclaró que ahora tuvo que hablar porque siente que no le dieron alternativa. "Creo que Quinteros filtró (la noticia) a la prensa para complicar mi gira en los medios con mi nueva música".