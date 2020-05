Feministas acusan a Daniel Castro por "dejar" que el ministro compare abigeato con femicidios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Los cifras del abigeato son casi similares a los femicidios". La comparación del ministro de agricultura, ganadería y pesca, Carlos María Uriarte, en Telenoche especial generaron un hecho político este martes y el pedido de disculpas del jerarca involucrado.

Pero las voces críticas no fueron dirigidas únicamente hacia Uriarte. También hubo algunos usuarios de redes sociales que lanzaron cuestionamientos hacia el periodista Daniel Castro, quien realizó la entrevista al ministro este lunes.

En concreto, algunos aseguraron que el periodista no pidió una aclaración inmediata y "dejó" que se hiciera esa controvertida comparación.

El periodista respondió a las críticas y en el video, además, se ve cómo Castro reacciona al comentario del jerarca: "No me compare porque sino..." Y lo interrumpe el ministro para decirle: "En números, en números de delitos. No ha bajado. Probablemente, ha aumentado".

A una de las críticas, Castro respondió en Twitter: "Tan desafortunada afirmación, no merece una respuesta, Natalia. ¿Y si primero ves la entrevista y luego opinas? Dejemos la política de enchastre por "lo que dicen que dijeron". Fue infeliz lo del ministro, como acusar de tamaña insensibilidad".