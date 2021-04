Federico Buysan reveló de qué equipo era hincha y aclaró: "Hoy me da lo mismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Buysan fue el invitado de este fin de semana en Abran cancha (Del Sol FM), donde repasó su carrera, se refirió al fallecimiento de su colega y amigo Alberto Sonsol y habló de sus simpatías deportivas cuando era niño.

El periodista, consagrado hoy con 100% deporte, Telemundo y Polideportivo, reveló que en su infancia era hincha de Nacional. Cuando comenzó su trabajo profesional en los medios, sin embargo, perdió toda simpatía.

"Hoy en día me da absolutamente lo mismo, pero de verdad. Los que están conmigo todo el día saben. Preguntale a mi mujer, a mis hijos o a mis padres. No me amargo con una derrota o una victoria. La vida pasó por otro lado. Cuando estás adentro del fútbol te vas desencantando de un montón de cosas y esa pasión del hincha la vas perdiendo", aseguró a Horacio "Tano" Abadie y Leo Sanguinetti.

Pasó en @995abrancancha 🎙con @Buysan // El equipo que le tiraba de chico, el profesionalismo para hacer periodismo y el desencanto del fútbol cuando se está adentro. pic.twitter.com/BRGkNAjN3U — Leo Sanguinetti (@leo_sanguinetti) April 3, 2021

En otro tramo de la entrevista, Buysan se refirió a su amigo Sonsol, fallecido el 25 de marzo. "La vida es muy cruel. Hace 10 días Alberto era un "sorete", era puteado por todo el mundo, que laburaba mucho y tenía mil kioscos. Se tuvo que morir para que la gente le hiciera un reconocimiento. En las redes permanentemente era tendencia para pegarle. Era un tremendo laburante, que la hizo de abajo. Se tuvo que morir para que lo reconocieran y eso está mal", dijo el periodista deportivo.

Pasó en @995abrancancha🎙: @Buysan sobre la muerte de Alberto Sonsol: “La vida es muy cruel, se tuvo que morir para que la gente le hiciera un reconocimiento” pic.twitter.com/jV4KnckKE3 — Leo Sanguinetti (@leo_sanguinetti) April 4, 2021

Buysan también se refirió a los inicios de su relación con Catalina Ferrand, cuando trabajaban juntos en Día perfecto. El periodista estaba casado cuando empezó a sentir cosas por su compañera.

"A la primera que encaré fue a Caro (su primera esposa). Preferí hacer eso a cometer otro tipo de error. Después la encaré a Cata", contó.