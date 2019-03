Federico Buysan celebra 47 años con ambicioso desafío profesional 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El que no arriesga, no gana. Y ese es mi lema de vida y voy armado hasta los dientes, siempre apostando a más y de alguna manera con la suerte de que me rodea buena gente que me quiere a su lado. Gracias @fergonzaleztrimax_ .Va a ser un placer ser tu socio en ese 'buque sin fronteras' que es @trimaxmedia. Se abre un abanico enorme para nosotros y todos los que deseen, prometo novedades...", escribió Federico hace un par de días, tras adquirir el 50% del paquete accionario de la productora.

RELACIONADAS En "Todos contra mí", hay famosos con mucha sabiduría By Nicolas Lauber En "Todos contra mí", hay famosos con mucha sabiduría En "Todos contra mí", hay famosos con mucha sabiduría

En Trimax funcionan los estudios de Tiempo.tv, canal online que emite Alguien tiene que hacerlo, con Patricia Fierro y Andrés Airaldi, que se retransmite por la Red TV. Además, produce los ciclos partidarios Triconectados y Oro y Carbon, que ya forman parte de la grilla de Direct Tv Sports, entre otras propuestas.

Buysan, que el lunes cumplió 47 años, siente que está en la etapa indicada de su vida para emprender este nuevo desafío profesional en condición de productor, que se suma a su faceta de conductor en radio y tv con ciclos de deporte y enrtretenimiento.