Federico Bal presentó a Melina Carballo en ShowMatch

Federico Bal recibió en la pista de ShowMatch a la modelo uruguaya, Melina Carballo, con quien se lo vio hace algunas semanas compartiendo una serie de encuentros íntimos en Punta del Este. De esta manera, el favorito a ganar el Súper Bailando, debió enfrentarse a la rubia luego que los medios aseguraran que él no quería saber nada con ella.

Melina deslumbró a todos en la previa de la performance de folklore, y que marcó el regreso de Lourdes Sánchez a la pista, pareja de baile de Bal. "Fede fue de DJ a Uruguay, yo tenía que ir a hacer una presencia en ese boliche, y hubo un flechazo. Estuvimos el domingo y el lunes juntos, nos redivertimos y quisimos seguir conociéndonos. No me imaginé que iba a pasar este revuelo", admitió Meli.

"No lo conocía, y me pareció una persona rediferente a la de la tele. Nunca me había parecido atractivo porque lo que veía en la tele me parecía superficial. Hablamos de pila de cosas, hasta de alquimia, de lo que eran las energías, las leyes de la vida. Yo soy de filosofar", agregó Carballo sobre las primeras impresiones que se llevó del galán.

Por su parte, Fede Bal no quería desconcentrarse y terminar, cuanto antes, con la historia. Su idea era evitar las carcajadas de todo el estudio ante los detalles del tan comentado fin de semana. Sin embargo, quiso aclarar y fue para peor: "No pensábamos en este encuentro y sucedió. Porque yo también me cuido, en el sentido de que en mi país si me gusta una chica no puedo decirle: 'me gustás' porque a los diez minutos se sabe todo. Y pasó lo mismo en Uruguay, así que dije 'Ya está'".

Poco le importó a Carballo enterarse de los mensajes que su chico cruzó con su ex, Bianca Iovenitti, la misma semana que estuvo con ella, al contrario, lo justificó: "Capaz que Fede es de relaciones abiertas".

A propósito de la ex de Fede, la rubia estaba mirando lo que pasaba en tv con él y Melina. Recuperándose de una rinoplastía, mandó un mensaje a través de su Instagram stories.

"Marce, mirá como estoy... no me hagas esto. ¡Qué me estás haciendo Marce! ¿Qué hace señor? ¡Y yo así! ¡Por favor!", dijo Iovenitti en un video publicado en sus historias de Instagram donde se ve a la pareja de fondo. "Sepan que estoy amando sus mensajes. Nunca recibí mensajes tan lindos. Me estoy estallando de risa con un montón, los amo", agregó agradeciendo a sus seguidores.