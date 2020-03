Federico Bal confirmó que padece de un cáncer intestinal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Bal (30 años) confirmó este lunes que padece de un cáncer a nivel del intestino. El actor argentino comunicó la noticia a través de un video en la red social Instagram.

La salud Bal había sido causa de preocupación días atrás al anunciarse que tenía pólipos intestinales y que debía someterse a una intervención. Además, comunicó que dejaba de estar activo en redes sociales "para no contaminarse.

Este lunes confirmó el peor resultado de la biopsia a la que se sometió.

"Me encontraron un tumor maligno", resumió en un video que dura seis minutos, en el que se refiere a cómo se siente y qué le dijeron los médicos.

"Hace unos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron. Y me encontraron un tumor en mi intestino. Se llevó a analizar, se hizo una biopsia".



"Después me hicieron otros estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino", contó con la voz quebrada. "Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo en estos últimos días. Soy joven pero cada vez hay más casos en gente joven. Tengo 30 años. Me contó el doctor que suelen haber cada vez más casos".

"La realidad es que estoy asimilando. Me fui de las redes porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas por unas seis semanas", añadió.



"Voy a tener fe y grandes posibilidad de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación. Va ser un año de resguardo de las redes sociales, de la tele y del teatro", dijo.

Bal agregó que decidió hacer el video para alentar a los jóvenes que se hagan estudios. La detección temprana "salva", dijo.