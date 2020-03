Fede Bal: Leé los mensajes de apoyo que recibió de sus amigos y colegas en las redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer, el argentino Federico Bal sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar que padece de un cáncer a nivel del intestino. El actor de 30 años utilizó su cuenta de Instagram para darle la noticia a sus seguidores.



"Me encontraron un tumor maligno", dijo en un video que dura seis minutos, y donde se refiere a su situación. "Hace unos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron. Y me encontraron un tumor en mi intestino. Se llevó a analizar, se hizo una biopsia".



"Después me hicieron otros estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino", contó con la voz quebrada. "Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo en estos últimos días. Soy joven pero cada vez hay más casos en gente joven. Tengo 30 años. Me contó el doctor que suelen haber cada vez más casos".



Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de colegas y amigos de Bal. Mati Napp (su coach en el Bailando por un sueño), Marcelo Polino, Mariano Iúdica, Luciana Salazar y Guillermo López fueron algunos de los colegas que le desearon una pronta recuperación.



Moria Casán, compañera y amiga de Carmen Barbieri (la madre de Bal), le envió un mensaje en su cuenta de Instagram. "Banco a @balfederico ese niñito que descubrí en la panza de @barbieri_carmen y a LA LEONA #Aguanten de esta prueba también saldrán #GLADIADORES de la vida #Adelante concientizando y asumiendo".



Mariano Iúdica también le dedicó un sentido mensaje a Bal, y aprovechó la ocasión para enviarle un saludo a Barbieri: "Querido amigo @balfederico TE AMO y te acompaño en esta..OTRA DE TUS TANTAS BATALLAS que seguro tambien vas a ganar... con la compañia de la GRAN LUCHADORA de tu mama @Carmen_LaLeona y de DIOS!!"

Querido amigo @balfederico TE AMO y te acompaño en esta..OTRA DE TUS TANTAS BATALLAS que seguro tambien vas a ganar... con la compañia de la GRAN LUCHADORA de tu mama @Carmen_LaLeona y de DIOS!!.. — Mariano Iudica (@iudica) March 10, 2020

Desde Laflia, la productora encargada de Bailando por un sueño, también hubo espacio para una dedicatoria a Bal: "Tus compañeros y amigos de @lafliaok te abrazamos y acompañamos @balfederico".

"Vamos Fede", escribió Luciana Salazar en su cuenta de Twitter. "Mucha fuerza querido @balfederico Estará todo bien,Dios así lo querrá", fue el mensaje elegido por Marcelo Polino para la situación que vive Bal.

Mucha fuerza querido @balfederico Estará todo bien,Dios así lo querrá❤️ — Marcelo Polino (@MarceloPolino) March 10, 2020

"La realidad es que estoy asimilando. Me fui de las redes porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas por unas seis semanas", dijo Bal en un fragmento del video que subió a su cuenta de Instagram para anunciar su enfermedad..



"Voy a tener fe y grandes posibilidad de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación. Va ser un año de resguardo de las redes sociales, de la tele y del teatro", dijo.



Bal agregó que decidió hacer el video para alentar a los jóvenes que se hagan estudios. La detección temprana "salva", dijo.