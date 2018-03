Fede Bal y Laurita Fernández reconciliados en Punta del Este

Laurita Fernández habló este martes en Intrusos de su relación con Federico Bal y reconoció que si bien “están en un ida y vuelta constante”, se reconciliaron por tercera vez.

“Pasamos dos días maravillosos”, sintetizó la rubia, sobre el fin de semana que pasaron en Punta del Este, donde ya se habían reconciliado, el último invierno. “Me había puesto firme en no querer verlo más, me duró poco”, comenzó la bailarina, que destacó: “El amor que tengo por él es enorme.”

La nueva protagonista de Sugar contó además el contexto de la foto que subió minutos antes a su cuenta de Instagram y donde se ve observando al actor con una mirada enamorada.

“Yo me fui de viaje y le dije que ni se le ocurra venir. Obvio que no le importó”, relató Fernández y explicó que Federico no le hizo caso: “Apareció y a mí se me aflojaron las piernas”, dijo la rubia en Intrusos, en declaraciones que reprodujo el portal Exitoina.com.

Por otro lado, se refirió a sus fotos y videos junto a Pepe Ochoa y desmintió cualquier tipo de romance: “Pepe te va a mirar a vos Jorge, no a mí”

Por último, en cuanto a los motivos de la ruptura con Bal en febrero, la bailarina consideró: “Me gusta una relación libre, pero no tanto”. “Había algo que no estaba bien y me hacía ruido”, concluyó, sin entrar en detalles de lo que la incomodó.