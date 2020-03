Por favor celebridades, dejen de compartir su vida diaria durante la cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recuerdo esos momentos donde los famosos mostraban un ratito su vida diaria, y una quedaba esperando que fuera al menos un ratito más. Todo cambió cuando empezó la cuarentena. Y los famosos, seguramente porque están tan aburridos como una en su casa, deciden mostrar cómo pasan estos momentos de aburrimiento y distanciamiento social.

Debo reconocer que al principio me pareció divertido saber los problemas que tenían algunas famosas para adaptarse a estar todo el tiempo en su casa; pero después empezaron a mutar (como el virus este) y ahora están todas haciendo ejercicio. Ya me tienen cansada solo de ver esas sesiones de ejercicio que no solo se encargan de hacer, también de andar mostrando en sus redes sociales.

Que Cinthia Fernández hizo ejercicio con unos bidones de agua mientras el marido hace el asadito, que Nazarena Velez se hizo Youtuber, que la Oriana Sabatini muestre su evolución diaria; en cualquier momento le digo a mi amiga Irene a que se venga a vivir conmigo, porque me llama todo el tiempo para decirme de los chismes de los famosos.

Me siento extraña en escribir esto, pero por favor celebridades, dejen de andar ventilando su vida diaria en las redes sociales. Ustedes son nuestro faro a seguir y si conocemos sus problemas de estreñimiento, sus problemas para no aburrirse y que viven como cualquier mortal esta cuarentena, se me van a terminar de caer los ídolos.