Mónica Farro se refirió a las vedettes que quieren ser diputadas

Mónica Farro estuvo el último fin de semana en Montevideo, donde se lució con la revista de Carmen Barbieri. Ya de regreso a Buenos Aires, la rubia fue entrevistada por Ulises Jaitt, hermano de Natacha en El show del espectáculo (Radio Urbana), donde habló sin filtro de los temas de actualidad en las dos orillas.

Durante la charla, Jaitt quiso conocer la opinión de Farro sobre las declaraciones de Sol Pérez, que manifestó su deseo por ser electa diputada en Argentina "porque le gusta ayudar a la gente".

Todo comenzó cuando el periodista le propuso a Farro responder un ping pong sobre distintas panelistas de la televisión argentina. "¿Sol Pérez o Amalia Granata?", le preguntó.

"A Sol no la conozco, me la crucé una sola vez, creo que trata de estar informada", indicó Farro, que de inmediato le consultaron sobre el deseo de la ex chica del clima de convertirse en candidata: "Bueno, qué sé yo, así va el país, así va el país con las vedettes que quieren ser diputadas", disparó.

"Es raro, cuando Amalia dijo que quería ser diputada, yo la verdad me reí. Capaz sea un poco más grande, que haya vivido más la vida, Sol

es muy joven, le falta bastante quizás", agregó luego.

"Decir si son inteligentes o no es como hablar de algo que uno desconoce. Me imagino que inteligentes deben ser para algunas cosas, todos somos inteligentes para algunas cosas y para otras no", cerró la vedette local.