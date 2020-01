Farro habló luego de sufrir una convulsión en plena función

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este verano 2020 tuvo varios escándalos protagonizados por famosos. Sin embargo, la pelea que protagonizaron Mónica Farro y Sol Peréz en Mar del Plata, que motivó la suspensión de una función, fue la que más repercusión generó a nivel mediático y sus protagonistas lo saben.

Tan es así, que una semana después las rubias siguen protagonizando móviles en ciclos de tv a raíz de las secuelas que dejó esta pelea. Por lo pronto, Farro se descompensó en plena función del miércoles, producto del estrés vivió en estos últimos días y dio su testimonio a Todas las tardes (Canal 9 de Buenos Aires).

Consultada sobre ese percance de salud que sufrió, Farro explicó al periodista Lío Pecoraro que ya se sentía mal en camarines, antes de subir a escena.

"No veía, estaba en blanco, sudaba, me subían calores, el corazón se me salía. Yo entro unos minutos y salgo de escena. Cuando salí me sentía para la mierd… y antes de volver a escena, lo último que me acuerdo es que le dije a Carmen ‘me siento muy mal, se me está poniendo dura la mandíbula’. Entré y no me acuerdo nada más. Lo que dicen mis compañeros es que no les contestaba la letra y temblaba. ‘Seba no puedo’, dicen que yo le dije a Almada y alguien me agarró de atrás y me caí”, explicó Farro.

“Después yo estaba como en un shock y me dijeron la palabra ‘convulsionaste’. Lloraba y lloraba, no respiraba y según el médico fue cuando yo tenía 250 de ritmo cardíaco. En el camarín me estabilizaron”, agregó.

Al momento del hecho, se dijo que Silvana García (el reemplazo de Farro y Pérez) sería quien realizaría la segunda función de la obra, pero finalmente la uruguaya continuó con su papel: “Estaba la chica que iba a hacer mi reemplazo y yo dije ‘no, la segunda la hago yo’. Agarrándome de todos porque las luces me tenían mareada la cabeza y estando mal, la hice y la terminé bien”.

A raíz de ese episodio, Farro escribió una extensa reflexión en su cuenta de Instagram. Entre otras cosas, se disculpó con el público por no haberse podido sacar fotos a la salida del teatro, como habitualmente lo hace y también lamentó que haya gente que se burlara por ese problema de salud.

"Lamento que haya gente que se burla y mal informa en vez de informar bien, pero es feo y así está el país cuando no creen algo tan simple como una descompensación, como esperamos que crean cosas peores?? En fin...... gracias a todos , TODO PASA", escribió textual la uruguaya.