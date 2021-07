Fanáticos de Peñarol llaman al boicot contra periodistas Buysan, Charquero, Gionavelli y otros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"#NoMasPrensaBlanca". Con ese hashtag, diversas cuentas anónimas pero identificadas con los colores de Peñarol hicieron un llamado en Twitter a boicot a los periodistas Federico Buysan, Martín Charquero, Mauro Mas, Sebastián Giovanelli y Gerardo Basorelli, entre otros. Aunque no documentan argumentos, acusan a los periodistas de opiniones con antipatía hacia Peñarol.

Giovanelli tuvo un intercambio con una de las cuentas (@Bolso2mentiras) que impulsa el boicot. "Hagan goles muchachos", fue el comentario / recomendación que le hizo al periodista.

"Buysan" fue trending topic este viernes en Twitter, en cuanto además de ser incluido en esa lista, dio una comentada opinión sobre la gestión de Ignacio Ruglio y Pablo Bengoechea en su programa 100% deporte (Sport 890).

"Peñarol está en un momento donde si desde la dirigencia no hacen un cambio en la conducción del club, va a volcar Peñarol. Si Ruglio no se da cuenta que está presidiendo Peñarol y no una óptica, va a volcar. Está abriendo demasiados frentes de batalla, algunos inexistentes y se está dejando manejar el club con la manija externa", dijo. "No podés tirarte contra todo el mundo y creer que solo vos tenés razón y los demás, no. Arbitrajes, periodistas, tribunales... ¿todos están en contra de Peñarol?", se preguntó.

Gerardo "Pato" Basorelli, otro de los mencionados en el llamado a boicot, también hizo referencia en la red social Twitter. "Esta movida la empezó un dirigente. Ya lo sabemos. La idea es que los hinchas en vez de criticar a la directiva de Peñarol se la agarre con los periodistas y los jueces. Y estas cuentas de Twitter salen a hacer el trabajo sucio para proteger a sus dirigentes de las críticas", escribió.

Luego comentó con ironía un supuesto diálogo entre los orquestadores de la campaña:

"—Che, le erramos con Bengoechea, le erramos con Larriera, con los refuerzos, nos dormimos mientras Nacional trajo a los jugadores en avión.

—Tranquilo. Denunciamos un complot mundial contra nosotros y la gilada en vez de criticarnos se pone a putear a los jueces y los periodistas".

La campaña encontró cierto eco en programas partidarios de Peñarol. Este viernes, en "Fùtbol a lo Peñarol" (1010AM), Enrique Hanania atribuyó a "algunos comunicadores" de falta de ecuanimidad, aunque sin dar nombres. También leyó algunos mensajes de la audiencia referido al hashtag "#NoMásPrensaBlanca".

Hanania dijo que en la realidad de Peñarol (que ha perdido posiciones en el Apertura y fue derrotado en el clásicos) hay responsabilidad de los jugadores, del entrenador y de los dirigentes, además de la "mala suerte". "Pero también hay una enorme cuota de errores arbitrales. ¿Dónde entra la parte mediática? En la trascendencia que se le da a los errores. Si los errores que son a favor de Peñarol son horrores y empezamos a martillar una semana sobre esos horrores, empezamos a generar una conciencia de que el gran favorecido del campeonato es Peñarol, porque hay horrores que lo benefician. Si lo mismo ocurre con Nacional y resulta que de eso no se habla o se habla un ratito, evidentemente estamos dándole dimensiones distintas a cosas que deberían tratarse de la misma forma. Por eso hablo yo de ser ecuánimes. A iguales temas, dedicarle la misma cantidad de tiempo, la misma intensidad a la hora de comentar y no elegir algunos para pegarle y otros para no pegarle. Eso es direccionar el camino y contra lo que yo me opongo", agregó el relator partidario.