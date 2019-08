Los famosos que criticaron a Nancy Duplaá y Pablo Echarri por sus vacaciones en Mallorca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nancy Duplaá y Pablo Echarri fueron fotografiados en las playas de Mallorca mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones. Las imágenes se viralizaron al instante y varios famosos aprovecharon la oportunidad para criticarlos en las redes. Es que la pareja se había quejado hacía pocos días de la crisis que atraviesa Argentina, y muchos identificaron una contradicción entre esas declaraciones y sus vacaciones por Europa.

"¿Y la crisis de la que se quejan?", preguntó irónicamente Yanina Latorre en su cuenta de Twitter. La actriz Malena Pichot le salió al cruce y le contestó: "Ellos no son el pueblo, son dos de las personas más famosas de la Argentina. Y tienen la decencia de tener conciencia de clase y luchar abiertamente para defender los derechos de quienes no comparten sus privilegios". Latorre, que no suele quedarse callada, retrucó: "Pero se quejaron que no llegan a fin de mes. Por eso fue mi tuit…no tiene nada que ver con la empatía. No cambien sus dichos ni los míos. Ademas ustedes defienden un sistema de chorros".

Y la crisis de la q se quejan? https://t.co/AvEEHf2VNi — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 28, 2019

Ellos no son el pueblo son dos de las personas más famosas de la argentina. Y tienen la decencia de tener conciencia de clase y luchar abiertamente para defender los derechos de quienes no comparten sus privilegios — malena pichot (@malepichot) July 30, 2019

Pero se quejaron q no llegan a fin de mes. Por eso fue mi twit...no tiene nada q ver c la empatia. No cambien sus dichos ni los mios. Ademas uds defienden un sistema de chorros. Como es el ejemplo de kampfer. Y ya q estas explicame el concepto de fama y defender corrupcion. Besos — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 30, 2019

Amalia Granata y Eduardo Feinmman también arremetieron contra Dupláa y Echarri. "¿Y la crisis de la cual se viven quejando?", preguntó la flamante diputada Granata. "Mirá los Nac & Pop con la macrisis", opinó el periodista.



Y la crisis de la cual se viven quejando ?????? 🤷🏼‍♀️ https://t.co/7ATqpPRd0m — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) July 28, 2019