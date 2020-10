Famosos con coronavirus en Argentina: El Polaco dio positivo y paran "MasterChef"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otro caso de un famoso argentino con coronavirus se sumó a la lista. Fue el cantante de cumbia El Polaco, uno de los participantes de la versión de MasterChef Celebrity que, por un par de días, tuvo que suspender las grabaciones hasta completar los hisopados de quienes tuvieron contacto con el carismático músico.

En sus redes, El Polaco (Ezequiel Cwirkaluk) agradeció el apoyo recibido y dijo que "esto también pasará". Su pareja, la bailarina Barby Silenzi, había dado positivo y por eso el cantante se sometió a los controles.

Uno de los últimos nombres que se había apuntado al resumen era el de José María Listorti, humorista y conductor del programa Hay que ver, que confirmó su positivo por el coronavirus.

"Los síntomas empezaron el sábado a la noche, me dolía un poco el cuerpo como si estuviese contracturado, tenía mucho dolor de cuello, cansancio... Entonces me fui a dormir temprano. Mi intención era hacer una maratón de series, pero no me dio el cuerpo y a las once de la noche ya estaba durmiendo. El domingo me levanté, me dolía un poquito la garganta y tenía ya 37 y pico de fiebre. Ahí activé el protocolo y me fui a hacer un hisopado, sin bajarme del auto. A la tarde me mandaron el resultado: detectable", le dijo a La Nación el comunicador.

Listorti también contó sobre su estado en un video que publicó en sus redes sociales, en el que dijo que ya estaba mejor y en recuperación.

Tengo Covid. Afortunadamente me siento bien. Mi familia gracias a Dios sin síntomas. Gracias a todos x sus mensajes. CUÍDENSE MUCHO pic.twitter.com/m3KZ4Rx0zM — José Maria Listorti (@SoyListorti) October 12, 2020

Denise Dumas, su compañera de Hay que ver, ya había tenido coronavirus al igual que su pareja, el humorista Campi. Ya se recuperó y ahora se hará cargo del programa junto al equipo de panelistas.

En las últimas semanas figuras como Oscar Ruggeri o Guillermo Andino habían dado positivo por coronavirus. El actor Hugo Arana falleció este fin de semana; lo habían internado por otro problema de salud, y un hisopado realizado durante su internación comprobó que estaba contagiado.