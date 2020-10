Famosos con coronavirus en Argentina: José Maria Listorti dio positivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Otro caso de un famoso argentino con coronavirus se suma a la lista. Es el de José María Listorti, humorista y conductor del programa Hay que ver, que confirmó en las últimas horas que tiene COVID-19.

"Los síntomas empezaron el sábado a la noche, me dolía un poco el cuerpo como si estuviese contracturado, tenía mucho dolor de cuello, cansancio... Entonces me fui a dormir temprano. Mi intención era hacer una maratón de series, pero no me dio el cuerpo y a las once de la noche ya estaba durmiendo. El domingo me levanté, me dolía un poquito la garganta y tenía ya 37 y pico de fiebre. Ahí activé el protocolo y me fui a hacer un hisopado, sin bajarme del auto. A la tarde me mandaron el resultado: detectable", le dijo a La Nación el comunicador.

Listorti también contó sobre su estado en un video que publicó en sus redes sociales, en el que dijo que ya está mejor y en recuperación.

Tengo Covid. Afortunadamente me siento bien. Mi familia gracias a Dios sin síntomas. Gracias a todos x sus mensajes. CUÍDENSE MUCHO pic.twitter.com/m3KZ4Rx0zM — José Maria Listorti (@SoyListorti) October 12, 2020

Denise Dumas, su compañera de Hay que ver, ya había tenido coronavirus al igual que su pareja, el humorista Campi. Ya se recuperó y ahora se hará cargo del programa junto al equipo de panelistas.

En las últimas semanas figuras como Oscar Ruggeri o Guillermo Andino habían dado positivo por coronavirus. El actor Hugo Arana falleció este fin de semana; lo habían internado por otro problema de salud, y un hisopado realizado durante su internación comprobó que estaba contagiado.