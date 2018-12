Famosas uruguayas se manifestaron tras la grave denuncia de Thelma Fardín

Comunicadoras y figuras del medio uruguayo recurrieron a sus respectivas cuentas de Instagram para mostrar su solidaridad con Thelma Fardín, que denunciara en la víspera al actor Juan Darthés por violación.

La frase "Mirá cómo nos ponemos", que surgió después de la conferencia de prensa que brindó el colectivo Actrices argentinas tras la denuncia de Fardin, fue la frase más utilizada por las uruguayas para hacer referencia al tema. La mayoría publicó la frase en sus historias de Instagram como fueron los casos de Nadia Fumeiro, Cami Rajachmann, Patricia Wolf, Carolina Domónguez y Caludia Fernández, entre otras.

"Nos quitaron tanto, que terminaron quitándonos el miedo", posteó Andy Vila en su cuenta de Instagram. Además, la conductora de Vamo' arriba escribió la siguiente reflexión:

"La cosa está cambiando gracias a mujeres que decidieron unirse y cuidarse, en vez de señalarse y juzgarse.El feminismo existe para terminar con el machismo. Y una vez que lo haga, sólo pido igualdad de derechos para todos.

La raíz es la educación. Demos el ejemplo nosotras, no siendo machistas, no callando, no aceptando y sobre todo apoyándonos entre nosotras.

No quiero una guerra de mujeres contra hombres, queremos igualdad de derechos y respeto para siempre.

Que quede claro. Si alguien te falta el respeto, no te calles, denunciá o pedí ayuda. Sea hombre o mujer. Sea quien sea.

#noesno #miracomonosponemos"

"Muchas sensaciones encontradas pero sin dudas un cambio rotundo, un antes y un después en la historia. Estoy completamente conmovida y conmocionada por lo q estas mujeres @actrices.argentinas están haciendo, y por el testimonio de @soythelmafardin !!!! Gracias, Las cosas tienen que cambiar. #miracomonosponemos #noesn", escribió Vitto Saravia en la red social, junto a un colage de Jenny Martínez.

Otra que no ocultó su conmoción por lo sucedido con Thelma fue Clarisa Abreu que publicó un cartel con fondo verde que dice "No nos calla más" y el hashtag #MiráCómoNosPonemos. También hizo la siguiente reflexión:

"Hoy ella se anima a contarlo y tiene la posibilidad de que esto sea escuchado masivamente... pero cuantas #thelmafardin más hay desparramadas por este mundo sintiendo ese dolor y sin poder animarse a decirlo. Y cuantos #juandarthes aprovechándose de mujeres inocentes, destruyendo vidas. Apoyarnos unas a otras y que estos hijos de puta paguen y dejen de hacer lo que quieren.

Queremos caminar libres... sin que nos griten, nos miren, nos toquen, nos violen y nos maten! BASTA! #miracomonosponemos Cuando te dicen No, es NO! Les comparto la historia de esta actriz. No nos quedemos calladas".

Patricia Fierro, por su parte, publicó la imagen de una protesta con un cartel que dice: "Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez" y el dibujo de un abrazo contenedor de una mujer a otra con la frase "Yo sí te creo". Asimismo, la conductora y modelo reflexionó: "#NoEsNo Por las que todavia no se animan, por las que ya no están, por todas nosotras : Frente a tu “mirá cómo me ponés" . ᎢOᎠᎪᏚ te respondemos MIRA CÓMO NOS PONEMOS #Basta".