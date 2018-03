Familia de Emilio Disi le hace juicio a su exesposa, Dorys del Valle

A pocos días del fallecimiento de Emilio Disi, su viuda Elvira y familia le iniciaron una demanda a la actriz Dorys del Valle, quien estuvo casada con el comediante durante 20 años y la relación terminó de forma escandalosa en 1991.

Semanas antes del fallecimiento, Del Valle dijo que no le importaba que estuviera enfermo:



''No me interesa; fue muy desagradable lo que me hizo vivir. Perdí todo. Solo me quedé con mi casa. Me sacó todo. Los abogados son muy caros y gasté fortunas. A mí igual nunca me importó la plata. Tal vez por eso me pasó lo que me pasó", declaró.

Pero la actual viuda de Disi tiene otra versión. Según contaron en el programa Confrontados, Elvira declaró que cuando el actor se separó de Dorys del Valle se fue con una mano atrás y otra adelante, ella vació la caja de seguridad y en el acuerdo de separación ante un juez se pactó el 70% y para ella 30% para el’. La indignación es tal que le iniciaron a Del Valle una demanda por difamación.



La viuda de Disi afirma que cuando Emilio se separó se fue con lo puesto y su situación era tan precaria que los amigos llegaron a tener que prestarle dinero para volver a empezar.