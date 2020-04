Falso "Gerardo Sotelo" abre debate sobre identidad en las redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerardo Sotelo denunció tres veces una cuenta falsa que emplea su nombre en la red social Twitter. Con la misma foto y un solo carácter de diferencia en la identificación de la cuenta, el Sotelo falso se dedica a lanzar toda clase de opiniones disparatadas, aunque aclara que es una "cuenta parodia".

"Entiendan al Fito Garce, él no es mal tipo. El problema es que quedó resentido porque en el año 2018 se presentó para ser Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y obtuvo un humillante total de cero votos en la asamblea del claustro. Nadie se olvida de eso hasta ahora", escribió @Cibertari0 (termina en 0) en la última de sus andanzas.

"Oscar Andrade estaría importando comida ilegal desde la Unión Soviética al parecer el SUNCA tiene contactos con Stalin", fue otra.

El verdadero Sotelo (@Cibertario) salió al cruce y contó que tres veces ha denunciado la cuenta y en Twitter no encontrarían argumentos para cerrar la cuenta falsa.

"No. Cybertari0. Ud. no lo creerá pero para @twitter esto no amerita que se le cierre la cuenta. Ya formulé la denuncia tres veces. Parece a propósito.", escribió.

De todos modos, @Cibertari0 asegura en la descripción del perfil que se trata de una "cuenta parodia", lo que ha determinado que Twitter no la cierre.