La fallida cita entre Florencia Peña y Luis Miguel: "Se levantó, se fue y volvió con cara de cu..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la noche del sábado, Florencia Peña participó del programa argentino Podemos Hablar y contó una divertida anécdota sobre una cita fallida con el cantante Luis Miguel, donde también se incluyó a su amigo Marley.



"Soy loser", comenzó diciendo Peña en el programa de Andy Kusnetzoff. "Yo estaba muy mal, recién separada. Estaba muy, muy mal, de verdad. Y a Marley no se le ocurrió nada mejor que decirme: 'Vení, te voy a presentar a Luis Miguel'", recordó la argentina, haciendo referencia a su divorcio con el músico Mariano Otero (a principios de la década del 2000).



El encuentro fue en la habitación de un hotel de Puerto Madero: "La habitación... ¡ni mi casa entera!", dijo entre risas. "Llegamos, yo muy tímida, y atiende uno de seguridad. Marley muy seguro dice: 'Avísenle que llegamos Marley con Florencia Peña'. Era en 'plan amistad'".



"¡Y aparece! Es chiquito, no quiero que las fans se pongan mal; es chiquitito, medio 'exigido': exigido de pantalón, exigido de saco, exigido de pelo, un toque sudado. Con la mano en el bolsillo", comentó, con una sonrisa, Peña.



"Me dice: '¿Cómo estás? ¿De dónde vienes?'. Yo venía del teatro, como siempre. 'No, ella viene de trabajar, con Pablo Echarri y Fernán Mirás', le dijo Marley. Luis Miguel respondió: 'Ah... ¿y cuántas personas has metido?'. Yo venía de meter 350 personas ¡y él venía de hacer un Vélez! Me dio vergüenza", relató la argentina, provocando la risa de los demás invitados del programa.



"Enseguida nos sentamos, y de los nervios empecé a hablar de mis hijos, de mi ex marido, empecé a hacer una especie de terapia. De repente se levantó y se fue sin decir nada", contó sin poder contener la risa. "Viene el guardaespaldas y nos dice: 'Pide el señor Luis Miguel si por favor se pueden retirar'. Lo miré a Marley, y él como siempre en esas situaciones, se empezó a reír".



"Marley lo fue a buscar y le dijo: 'Ella es una actriz muy conocida, aunque sea sentate a comer'. Y volvió con una cara de cu..., pidió una picada horrible. Y después dijo 'Ya estoy cansado, me voy a dormir'", recordó Peña. Y a modo anecdótico cerró: "Si ya venía deprimida...".