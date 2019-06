Falleció Max Wright, el padre de la familia Tanner de Alf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 1987 Alf se había convertido en la serie más exitosa que se emitía en la tv uruguaya. Iba todos los miércoles, a las 20 horas en la pantalla de Monte Carlo TV, y los personajes de la historia del simpático extraterrestre quedaron muy marcados en la audiencia.

Willie Tanner, el padre de la familia Tanner que adoptó a Alf proveniente del planeta Melmac, fue uno de los personajes más recordados de esa ficción y era interpretado por Max Wright, que falleció este miércoles, a los 75 años tras una lucha desigual contra el cáncer.

Wright, que nació en Detroit en 1943, fue bautizado George Edward Maxwell Wrigh que, además de actor, fue pianista. Tras la exitosa serie, Wright realizó algunas apariciones en otras ficciones y se destacó en su papel de Terry, en las dos primeras temporadas de Friends. Además, interpretó el personaje de Guenter Wend en la miniserie de 1998 De la Tierra a la Luna. También se destacó en WKRP in Cincinnati, Misfits of Science, Buffalo Bill y The Norm Show.

Además, supo lucirse en pequeños y grandes papeles en la pantalla grande. All That Jazz (de Bob Fosse, 1979) y Reds (de Warren Beatty, 1981) son algunos de los films que contaron con su presencia en sus elencos.

Si bien Wright logró sobrevivir al gran éxito de ALF y continuar con su carrera, su rostro volvería a las primeras planas de los diarios por un hecho que nada tenía que ver con el mundo del espectáculo y el glamour de Hollywood. En 2012 se publicaron fotografías y se dio a conocer un video en las que se veía a un hombre muy similar a él consumiendo crack y teniendo sexo con dos indigentes. Él negó ser el hombre del video, pero esas imágenes, que despertaron tanto estupor como polémica, significaron el fin de su carrera.

La noticia de su muerte fue confirmada por la familia del actor al sitio estadounidense TMZ. Las mismas fuentes informaron que el deceso se produjo en su casa, ubicada en las afueras de Los Angeles. Wright tenía dos hijos, Ben y Daisy, producto de su relación con Linda Ybarrondo.