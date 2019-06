Falleció Lucho Avilés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lucho Avilés murió este mediodía, tras sufrir un infarto, según anunció el diario argentino La Nación. El periodista de espectáculos tenía 81 años.

El conductor, nacido en Uruguay, desarrolló una extensa trayectoria en los medios argentino. Y a su lado hicieron sus primeras incursiones, actuales referentes como Jorge Rial y Marcelo Polino, entre otros.

Avilés, que condujo ciclos como Indiscreciones y Duro de domar, había sufrido un accidente hace menos de un mes, cuando luego de una caída se quebró dos costillas, y tuvo una complicada recuperación.

La noticia de su fallecimiento la dio a conocer, por su cuenta de Twitter, el periodista Gabriel Levinas.

Acaba de morir Lucho Avilés, en Palermo. — Gaby Levinas (@GabyLevinas) 8 de junio de 2019

Ayer había brindado una entrevista al ciclo radial El Espectador, que conducen PIlar Smith y Pía Shaw en CNN Radio.

Jorge Rial fue uno de los primeros en dar sus condolencias. "No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible", recordó el conductor de Intrusos.

Compañeros de trabajo y famosos no dejaron de expresar sus condolencias en las redes sociales.

No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dió la primera oportunidad en la tele. Un cabron querible. Un abrazo a su esposa y su hijo. https://t.co/b96VpmOL1M — JORGE RIAL (@rialjorge) 8 de junio de 2019

Lucho Aviles murió en un club con amigos, en Capital Federal.

Su mujer Maria, se enteró por teléfono estando en su casa. — Angel (@AngeldebritoOk) 8 de junio de 2019