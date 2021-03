A los 76 años falleció Derly Martínez, el histórico locutor de Radio Clarín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Derly Martínez, el histórico locutor de Radio Clarín (580 AM), falleció este miércoles a los 76 años. Su deceso fue confirmado por la Agrupación de Locutores Deportivos del Uruguay. "Con profundo pesar informamos que el querido por todos Derly Martínez, compañero de Locutores Deportivos y voz inolvidable de Clarín ha fallecido en las últimas horas. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos", informaron en redes sociales.



A lo largo de sus más de 50 años de carrera en Radio Clarín, Martínez se fue transformando en una de las voces más reconocibles de la radiofonía uruguaya. Dueño de un estilo único, construido en torno a su marcada y personalísima dicción, el locutor se volvió una insignia de la radio gracias a su inconfundible frase “Clarín, música típica y folklórica para la cuenca del Plata”.



En varias entrevistas, Martínez siempre recordaba que su entrada a Clarín fue como operador primero, luego como locutor, disc-jockey, programador y telefonista. Sin embargo, su trabajo en la 580 AM no tuvo currículum de por medio, sino que entró en contacto con la emisora por ser el mozo que llevaba el café, los cortados y las medialunas al estudio.



“Yo siempre quise ser locutor. Pero era el mozo del bar de Colonia y Vázquez y les llevaba las cosas a los de la radio. Miraba a los operadores y aprendía. Hasta que un día faltó un operador y alguien me preguntó si no me animaba. Largué la túnica, me puse atrás del micrófono y no me sacaron más”, le dijo a El País en una entrevista publicada en 2001.



Además de su icónica frase de presentación de Clarín, Martínez también se encargaba de la locución comercial y de la presentación y despedida de cada emisión diaria. Despedía la jornada con la Marcha “Mi Bandera”, saludaba a los oyentes en el inicio de un nuevo día con “Pájaro Campana” y presentaba la música de Carlos Gardel en las horas pares. “Hay gente que llama creyendo que no duermo nunca, pidiendo que por favor tengan piedad y me dejen descansar un poco”, le había comentado a El País.



Respecto a su interés por el tango, en una entrevista realizada para el programa Nos sobran los motivos, Martínez admitió que "en principio" no le gustaba el género musical. "Luego empecé a entender, me gusta pero no soy fanático”, explicó.



Martínez se jubiló en 2005 para "dejarle el lugar a alguien más joven” y vivía en el balneario Villa Argentina, aunque sus históricos mensajes seguían sonando en la programación de Clarín.



Además de su trabajo en Radio Clarín, Martínez trabajó durante años como locutor y sonidista de Teledoce, y fue locutor deportivo de las transmisiones de Radio Fénix.