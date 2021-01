Falleció la actriz Cloris Leachman, la abuela de la serie "Malcolm in the Middle"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz y humorista estadounidense Cloris Leachman falleció el miércoles a los 94 años de edad por causas naturales en su casa en Encinitas (California) acompañada de su hija, informó el portal de farándula TMZ.

Leachman, que ganó un premio Oscar como mejor actriz de reparto en La última película (Peter Bogdanovich, 1971) y nueve premios Emmy a lo largo de su carrera, saltó a la fama en EE.UU. en la década de los setenta gracias a diversos papeles en series de televisión.

En ese tiempo también tuvo un papel destacado en la comedia de terror El Joven Frankestein (1974), una película mundialmente conocida y dirigida por Mel Brooks.

Sus inicios, sin embargo, se remontan al 1946, cuando fue concursante en la competición de Miss América, rol que le llevó a su debut televisivo unos años más tarde.

Más recientemente, desde el 2000 al 2006, puso vida al papel de abuela en la serie Malcolm in the Middle, una comedia de la cadena Fox protagonizada por Frankie Muniz que tuvo mucho éxito en Latinoamérica durante la primera década del siglo.

Por ese papel, Leachman recibió cinco nominaciones consecutivas al premio Emmy como mejor actriz de reparto y se alzó con la victoria en 2006.

A los 82 años, Leachman compitió en el programa Dancing With the Stars, y justo antes de cumplir 90, aceptó otro papel en la serie de fantasía de Amazon Prime, American Gods (2017).

Tras hacerse público su fallecimiento, su hijo aseguró en declaraciones a TMZ que Leachman "tuvo la mejor vida de principio a fin que uno puede desear".

"Nos dejó a todos con mucho amor", agregó.

Durante su carrera, Leachman también tuvo papeles en series como The Facts of Life (1986); The Office (2009); y Dos hombres y medio (2005).