Falleció el actor argentino Gino Renni, tras dos meses internado por coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras casi dos meses de estar internado por COVID-19, a los 78 años, murió el actor argentino de origen italiano Gino Renni.

Nacido en Italia y radicado en Argentina desde su infancia, Renni tiene una larguísima carrera en la actuación, tanto en televisión como en programas musicales. Fue parte de El Club del Clan y luego estuvo en programas como Brigada cola, Muñeca brava, Poné a Francella y en las sagas de películas cómicas Brigada explosiva y Bañeros.



La noticia fue anunciada en las redes sociales por sus amigos y productores artísticos Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg. El actor estaba hospitalizado desde el 6 de junio en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y tenía colocadas las dos dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus.

“Que tengas un muy buen viaje Tano querido, amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos. Te quiero mucho Tano, te voy a extrañar”, tuiteó Yankelevich, este domingo, pasadas las 7.

Que tengas un muy buen viaje Tano querido,Amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos,Te Quiero Mucho Tano.....Te voy a extrañar.#GinoRenni — Gustavo Yankelevich (@YankelevichG) August 1, 2021

Si bien el actor recibió el resultado positivo del test de COVID el domingo 6 de junio, la noticia se conoció al día siguiente, durante su cumpleaños. Esa mañana, cuando su afectos lo llamaron para saludarlo, él mismo les informó la novedad.

En diálogo con el diario argentino La Nación, Renni contó: “Estoy internado, y aislado en el IADT, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna china. No sabemos cómo me agarró esta pequeña neumonía bilateral y la baja de oxígeno”.

A pocos días en una habitación común, el actor fue derivado a terapia intensiva debido a que el virus le produjo una neumonía bilateral. “Al final no me dieron el alta, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control. Ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor”, contó Renni, a La Nación, con un notable esfuerzo en su voz. “Espero poder zafar rápido de esto”, auguró en ese entonces. En la mañana de este domingo se confirmó su fallecimiento.