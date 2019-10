Fabiola Yáñez, la primera dama argentina que quiere Tinelli en el Bailando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los temas laterales al del resultado de las elecciones es todo lo relacionado a la primera dama. Juliana Awada tuvo una constante presencia en los medios, y ahora la pregunta es si Fabiola Yáñez, pareja del candidato electo Alberto Fernández, seguirá el mismo camino o elegirá un perfil más bajo.

Quien ya parece tener una propuesta para ella es Marcelo Tinelli. El lunes, desde la pista del "SúperBailando", el conductor fantaseó con la idea de tenerla como participante el año que viene. Todo comenzó con un intercambio con Florencia Peña durante la presentación del jurado: "¿La conoce usted a la primera dama, Fabiola Yáñez, Florencia?". Ante la negativa del actriz, Marcelo continuó: "Yo tampoco, pero me dijeron que estuvo en Incorrectas, en varios ciclos, y yo no sabía. No es mala la idea 'Fabiola al Bailando 2020'". En ese momento, alguien planteó la duda sobre sus dotes como bailarina, pero Tinelli siguió firme en su idea: "¿Qué importa si sabe bailar o no? Si acá bailó la Mole Moli".

Lo cierto es que Yáñez no solo es la novia de Fernández sino también una mujer que conoce mucho de medios y escenarios. Estudió teatro con Carlos Gandolfo, Dora Baret y Carlos Evaristo y, junto a Fabián Gianola, fue parte del elenco de la obra Entretelones, dirigida por Manuel González Gil en el Teatro Broadway. También compartió escenario con Manuel Wirtz en la obra ¡Otra vez papá! Después de los 50, en el Multiteatro de Buenos Aires.

Además de haber estudiado periodismo en la Universidad de Palermo, hizo radio, en 2018 fue panelista del programa Incorrectas, que conduce Moria Casán por América TV y luego fue parte del equipo de Me gusta la tarde, por Canal 26.