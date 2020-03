Fabiana Leis saca los trapitos al sol con un "saliente" que la criticó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Modelo y secretaria en Presidencia, Fabiana Leis concedió una extensa entrevista a Sábado Show, donde dio su visión sobre el cambio de mando en Uruguay y reveló que un exfuncionario político del gobierno de izquierda tenía un comportamiento "baboso" con ella.

Pero la nota también generó otro tipo de repercusiones en redes sociales. Al compartir la entrevista, un de sus seguidores escribió en Twitter: "A esta la tienen que rajar. Es impresentable y está más loca que una cabra".

Leis no dejó pasar la crítica: "No pensabas lo mismo cuando me invitaste a cenar. Típico tarado qué ensucia por gusto jajaja. Tú mejor deja la droga y las fiestas electrónicas qué no es buena imagen para tu “emprendimiento personal”, respondió.

A partir de ahí comenzó un picante ida y vuelta hasta que el hombre eliminó los mensajes. De acuerdo a la versión de Leis, salieron dos veces hace unos tres años y el hombre en cuestión quería "llevarla a la cama", algo que al parecer "no pudo".

Sos el típico tarado qué cómo no consigue acostarse de una con una mujer, despotrica y ensucia. No me conoces, me viste dos veces y te pensaste qué me ibas a llevar a la cama 😂😂😂 — Fabiana Leis (@fabitaleis) February 29, 2020

39 jaja y muy bien llevados sin drogas ni alcohol 🤩

El resentido qué apareció después de años fuiste vos!

Seguí en tu vida de y no molestes.

Besos — Fabiana Leis (@fabitaleis) February 29, 2020

Leis también se defendió de quienes criticaron que posara en bikini para la revista. "A mis casi 40 años estoy muy conforme con mi figura y me acepto tal cuál soy. Continúo con mi trabajo cómo modelo y no me da ningún tipo de prejuicio salir en bikini para las revistas. Sean felices y no critiquen tanto! Abrazo a todos", escribió.