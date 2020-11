Fabiana Leis sobre Lacalle Pou: "El presidente es remacanudo con los funcionarios"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabiana Leis dio una extensa entrevista donde habló de sus carrera en los medios y de los cambios con la nueva administración de gobierno al frente de Luis Lacalle Pou.

"Tenemos un presidente joven, lo que para mí es nuevo. Porque estoy acostumbrado a trabajar con gente muy mayor. Es remacanudo con los funcionarios. Él y la señora que es amorosa. Gente muy sencilla", dijo la comunicadora y también secretaria en Presidencia de la República.

Entrevistada por Jimmy Castilhos la actriz y bailarina Fabiana Leis, contó que comenzó hace pocos días a hacer sus apariciones en la red social Tik-Tok como forma de divertirse. "Lo disfruto tanto como hacer teatro, porque extraño lo que es el contacto con el público. Divertirme, hacer reír, me gusta mucho hacer reír. Es transmitir un mensaje gracioso. Es (también) como un ratoneo, un poquito picante¨,dijo.

Castilhos le preguntó si le hubiera gustado ser una chica (Alberto) Olmedo, a lo que Fabiana respondió; ¨Si claro me hubiera encantado, aparte Olmedo para mí era lo máximo¨.



Leis también confirmó que ha tenido ofrecimientos de dinero por un vínculo sexual. ¨Si claro. Que te voy a decir. Al principio te choca porque no está bueno. Y luego decís, hay gente que lo hace, te tiran a ver si te prendes, si estas en ese palo. Pero la verdad que no¨, respondió.

Sobre la conformación de una familia y tener hijos, dijo: ¨Si es una tarea pendiente que tengo, en realidad me está faltando eso, pero hoy estoy muy tranquila sola¨.

"¿Adoptarías un chico?", preguntó Jimmy. ¨No, porque para mí la maternidad va de la mano de formar una familia, a mi si me gustaría tener una familia, por eso no adoptaría¨.Luego disparó contra la tv uruguaya; ¨Yo no sé que pasa con la gente de la televisión, me parece que siempre aburren con las mismas figuras y apuestan siempre a los mismos. Yo no sé si es porque le pagan un sueldo y los ponen en todos lados".