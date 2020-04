Fabiana Goyeneche: "Si un varón admite que no puede gobernar a una mujer, me parece algo positivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La directora de desarrollo social de la IM, Fabiana Goyeneche, dio una extensa entrevista al programa Divas radio (Radio Universal) donde dio sus impresiones sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou y se refiriò al escándalo político con Gucci Serafini, que terminó en un proceso judicial.

En medio de la polémica, el músico aseguró que Daniel Martínez habría catalogado como "ingobernable" a Goyeneche, quien señalaba la inconveniencia de integrar al cantante a una lista del Frente Amplio por sus supuestos "antecedentes" de abuso.

Goyeneche dijo que no le consta que Martínez la haya tildado de "ingobernable" pero de todos modos no le parece algo negativo.

"El famoso audio (grabación a Martínez) no se presentó como prueba en el juicio. Pero si algún compañero frenteamplista había tenido esa opinión sobre mí, no es algo con una connotación negativa. En momentos en los que las personas estamos luchando por el empoderamiento de las mujeres, que un varón diga que no puede gobernar a una mujer, me parece algo altamente positivo", dijo.

Consultada al respecto, Goyeneche evitó hablar sobre el tema de fondo. "Respecto a Serafini lo que te puedo decir es que estamos en un juicio en proceso, hay cosas que necesito reservarme".