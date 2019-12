La exniñera de los hijos de Pampita reveló cuánto cobraba: 350 dólares mensuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viviana Benítez se ha convertido en una figura recurrente de los medios argentinos en los últimos días. Es que la exniñera de los hijos de Carolina "Pampita" Ardohain hasta la semana pasada resolvió denunciar judicialmente a la modelo por "hostigamiento", "maltrato psicológico" y presunto incuplimiento en el pago de haberes.

La exfuncionaria no para de dar notas y destapó una olla a presiòn revelando una especie de doble vida en la jurado de Bailando por un sueño.

“Pampita es la que conocen todos, pero Carolina es otra persona puertas adentro. No tenía trato con nosotras y a sus hijos nunca los veía, esa es la verdad”, relató la ex niñera en una nota al programa Involucrados.

Consultada por el monto de sus ingresos, Benítez confesó que Pampita le pagaba un salario mensual de 21.400 pesos argentinos, unos 350 dólares al cambio actual. Benítez comenzó a trabajar con la modelo como niñera de su hijo menor y luego fue tomando más responsabilidades.

“Cobraba 19.400 y hace dos meses me aumentó dos mil pesos, pero en la AFIP me tenía registrada como niñera y que ganaba 12 mil pesos. Yo trabajaba de lunes a viernes, me daba franco y me lo descontaba”, comentó la mujer que tenía a cargo a los hijos de la modelo.

Tras la difusión de un video en el que Pampita y Pico Mónaco acusaban a una empleada del robo de unas joyas, Benítez confirmó que esa situación se vive con frecuencia. Aseguró que hubo ”muchas situaciones raras” porque a Pampita “siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”.

“Con Caro siempre nos manejamos con mensajes. Solo la despertábamos en alguna oportunidad a las 7 de la mañana porque alguno de los chicos estaba de malhumor y no quería ir a la escuela”, describió Benítez, que luego agregó: “Me duele no ver más a los chicos, pero no puedo hacer nada. No me podía quedar ahí y no me pude despedir de ellos. Lo único que hice fue mandarle un mensaje al nene más grande y le dije que siempre los iba a querer y me respondió: ‘Nosotros también’”.

La ex niñera hizo alusión al momento de la separación entre Pampita y Benjamín Vicuña. “Carolina estaba muy deprimida y se la pasaba todo el día llorando en su cuarto. No quería salir para que sus hijos no la vieran”, reflejó Benítez. “Después de esa situación, ella cambió