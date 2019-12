Exniñera de los hijos de Pampita la denuncia por hostigamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El buen momento personal y laboral de Pampita Ardohain se vio opacado en las últimas horas, después de que su exniñera la acusara de hostigamiento y daño psicológico. Viviana Benítez, quien hasta el lunes pasado cuidaba a los hijos de la modelo e incluso fue una de las damas de honor hace unas semanas en su boda, radicó dos denuncias contra su exempleadora, a quien también acusa de presuntas irregularidades en el cobro de sus haberes.

Para defenderse de todo lo que Benítez contó durante una entrevista frente a las cámaras de Crónica TV, Pampita decidió publicar en Twitter algunas capturas de pantalla de conversaciones que mantenían ambas a través de mensajes de texto.



"Diosa del mundo, te ves tan hermosa y brillante. Te admiro tanto.", le expresaba Viviana a su jefa. "Ah, Vivi. Vos también sos una gran mujer", le respondía la jurado del Bailando por un Sueño. "Linda, deseo tanto verte feliz y sin lágrimas por nadie ni nadie", agregaba la niñera.

En los chats, se puede ver que ambas mantenían una relación personal, más allá de lo laboral. También se puede observar que Benitez estaba pasando por un difícil momento en su vida. "Se me juntó todo", le contaba a la modelo, que le brindaba su apoyo. "No hay apuro, hay que estar mal a veces. Es normal. Me tengo que ir a dormir. Te mando un beso grande. Cuidate. Disfrutá del finde. Dios te va a dar muchas alegrías", respondía Ardohain. "Gracias, vos no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que ayudan todos los días, a mí me cuesta mucho, después de perder 2 embarazos, los chicos son mi contención. Gracias por todo".

Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura". Con estas palabras, Viviana Benítez fundamentó frente a las cámaras de Crónica TV las dos denuncias que acaba de iniciarle a su exempleadora, Pampita. La joven, que fue una de las invitadas a la exclusiva fiesta de casamiento de la modelo y conductora, renunció el lunes pasado a su empleo de niñera en la casa de Ardohain.



Acompañada por su abogado, la mujer relató que comenzó a trabajar en 2014 como niñera de Beltrán, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña, pero afirmó que, con el correr del tiempo, comenzó a cumplir también otras funciones. "Llegué a manejar todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina. Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana y trabaja a de lunes a lunes", afirmó. Por esa razón, Benítez presentó dos denuncias en la Justicia, una civil por " hostigamiento y maltrato psicológico" y otra por presuntas irregularidades en el cobro de sus haberes.

"Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía", contó Benítez y relató su versión de un hecho ocurrido en 2017: "Un día entró a la cocina. Yo estaba con otra chica. Se le había perdido la llave de la caja fuerte del banco. ' Chicas, me robaron esto: hablen entre ustedes y que aparezca ahora'. 'Pero nosotros no somos magas, ¿cómo te vamos a hacer aparecer eso?', le dice la chica. 'No, no. Ustedes saben todo lo que hago, saben mis movimientos y son las únicas que están en la casa; hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11 de la mañana'. Yo en ese momento estaba embarazada y no pude hablar".