La exniñera de los hijos de Pampita, agraviada en redes y sin trabajo luego de la denuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Gracias también a la gente que me escribe y me desea todo lo malo que se le puede desear a una persona. Ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa... Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie”, escribió en sus redes sociales Viviana Benítez.

La exniñera de los hijos de Pampita denunció a la modelo argentina por maltrato psicológico e irregularidad en el pago de haberes.

En diálogo con Teleshow, Benítez explicó el alcance de sus palabras a un mes de su denuncia. Contó que recibió “miles” de agresiones en las redes sociales: “Ya no tengo más nada que decir, si me dejara llevar por lo que dicen, ya tendría que estar muerta, pero no pasa nada, yo estoy tranquila”, añadió.

Luego de haber abandonado su puesto en la casa de Barrio Parque de Ardohain a mediados de diciembre, la exniñera de Pampita está sin trabajo: “No busqué nada aún porque me voy de vacaciones, cuando vuelva veré qué hago” y agregó en referencia a los avances que puede llegar a haber en la Justicia: “Yo estoy muy bien, hasta febrero no hay nada más para hacer, solo esperar”.

Tras haber denunciado a Ardohain y haber ido a varios medios a contar su historia, la cara de Viviana se hizo conocida y la exposición mediática no fue fácil: “La primera semana no pude salir porque estaba muy mal anímicamente, pero ya estoy haciendo mi vida normal como siempre. Nadie me dijo nada en la calle pero en algunos lugares notaba que me miraban mucho, igual no pasó nada”.