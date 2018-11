El exmarido de Iliana Calabró reconoció su doble vida: "Tengo mujer e hijos en Panamá"

Fabián Rossi declaró este miércoles ante la Justicia por la causa del dinero K y ante los magistrados admitió que llevaba una doble vida.

"Yo tenía una esposa e hijos en Panamá, una vida, cuentas bancarias...", señaló el exmarido de Iliana Calabró, con quien estaba casado hasta que fue descubierto el escándalo y se divorciaron.

En su declaración también habló de cómo crecieron sus negocios gracias al Cantando por un sueño, donde Iliana participó: "Eso me sirvió y potenció mis negocios, yo iba siempre al Cantando y empecé a ser más conocido, yo estaba en el mundo de la publicidad. Fue ahí cuando vendí el 95% del paquete accionario de mi empresa al grupo empresario que había hecho la producción de la obra en Mar del Plata donde se presentó Iliana; esto me daba más espalda para hacer lo que yo quería hacer en el exterior", señaló.

Luego del testimonio, Iliana Calabró habló al programa Los ángeles de la mañana. "Me gustaría que no me nombre más, sería bueno que él suelte, yo ya solté. Se que me pidió disculpas, por ahora no quiero verlo, a mí me molesta que me meta, si él lo genera es obvio porque ustedes me preguntan, no quiero hablar más porque él le pidió a mis hijos que no hable más de él", dijo.

Jorge Lanata, quien fue el periodista que denunció la vinculación de Rossi a la ruta del dinero k también dio su parecer.

Obvio que sabíamos que era verdad, yo no lo dije lo de la doble vida al aire, Rossi no era el cafetero pero es mucho menor a los que nos importaba más, como Lázaro. Con Iliana no hablé, pero tengo la mejor; él era su esposo, entiendo que lo haya salido a defender. Nunca vi la defensa de Iliana como algo cómplice. Para mí fue importante que Marina bancara nuestra defensa. Tengo la mejor con la familia, a Juan Carlos lo veía cada tanto", aseguró.