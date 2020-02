Exconductora de tv local alerta por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Supo lucirse durante los 80' y 90' en Verano del..., el exitoso ciclo estival de Teledoce. Retirada de los medios, Patricia della Giovampaola se convirtió en una de las mujeres más elegantes de la actualidad, referente de la moda de alta costura cada vez que participa de una gala en Río de la Plata

Sin embargo, por su origen italiano y su vínculo con la realeza (fue esposa de Rodrigo D'arenberg), la vida de Patricia transita entre América y Europa. Luego de un intenso verano en Punta del Este donde celebró en su mansión el cumpleaños de su actual pareja, Jean Paul Enthoven, la fashionista cruzó el océano y, en Londres, debió tomar los recaudos suficientes para evitar contraer el corona virus que tiene en vilo al mundo entero.

Consciente que los aeropuertos y los aviones son locaciones particularmente sensibles, donde se extreman cuidados para evitar la propagación del virus, Patricia decidió usar barbijo por prevención. Como prueba, posó con el "accesorio" antes de hacer el check en el aeropuerto londinense y subió la imagen a su cuenta de Instagram.

"New look for travell.#london" (Nuevo look para viajar), comentó Patricia junto a su foto en la red, que le valió elogios de varios de sus seguidores que destacaron la clase con luce el barbijo.