El exclusivo apartamento donde vive Juan Darthés en Brasil

Luego de la denuncia que le formuló la actriz Thelma Fardin, Juan Darthés dejó Argentina para refugiarse en su país natal: Brasil. Esta semana, el actor comunicó a la Justicia su dirección legal en la ciudad de San Pablo y los medios argentinos salieron en su búsqueda.

El periodista Rodrigo Lussich, de Teleshow, mostró imágenes exteriores del exclusivo complejo de apartamentos donde residen Darthés junto a su familia.



El edificio está ubicado en el Barrio Jardins, uno de los más grandes y exclusivos de la ciudad. Cerca de la céntrica Avenida Paulista y de los mejores centros comerciales del lugar.

El complejo mantiene estrictos niveles de seguridad. Para empezar, no hay timbres de porteo eléctrico sino un único timbre que comunica con la central de seguridad del complejo. Los encargaros negaron que allí viviese Dathés, según la pesquisa de Lussich, a pesar de que esa fue la dirección que comunicó a la Justicia argentina.

Ahora, el actor debería regresar a la Argentina para presenciar la nueva audiencia de conciliación por otra causa, la demanda que él le inició a la actriz Anita Coacci. por calumnias. Aún no se sabe si viajará y la información sobre su paradero y sus actividades en la metrópolis brasileña siempre fue escasa. Su abogado, Fernando Burlando, sí informó que se encontraba sumido en una profunda depresión, y viviendo austeramente "de sus ahorros" y trabajos esporádicos en, por ejemplo, un restaurante.

Sobre la causa Fardín, Burlando aseguró en los últimos días que la chica, que en el momento en el que, según su testimonio, tuvo lugar la violación tenía 16 años, no opuso resistencia ante el avance de Darthés. "Hay una situación de una ausencia de rechazo. La victima dijo que tardó 8 años en darse cuenta que había sufrido una violación", dijo. "Cuando estaban en la habitación, ella cuenta que lo tenía encima a Darthés y que en un momento él sale de encima para abrir la puerta", continuó el abogado.



"La víctima no le da claridad a este rechazo. Si uno pretende suponer que una diferencia de edad [entonces Darthés tenía 46] hace típica la conducta de violación, eso no es delito en Nicaragua. Las diferencias de edades no constituyen violación", completó Burlando.