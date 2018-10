La ex del soñador de Jimena Barón dijo que se separó por culpa de la actriz

Seguramente el nombre de Noelia Pizzo no se hará tan conocido porque los medios argentinos ya la llaman como "la ex del soñador de Jimena Barón". Lo cierto es que la morocha recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar cuál es su situación sentimental luego que la actriz y el coreógrafo se besaran ante las cámaras druante la gala del lunes en ShowMatch.

Noelia Pizzo aclaró que terminó su relación con Caiazza, ya que no quería ser protagonista de un triángulo amoroso mediático. "Sí, me separé, porque no quise ser parte de este show que están montando. Y porque no me identifico con él ni con su modo de accionar. Agradecería que me dejen de asociar con todo eso". escribió.

Asimismo, Pizzo cuestionó el nivel de machimso que hay en la tv argentina y la "mala leche" con que se juzga en la redes sociales, en particular, las mujeres.

Por eso, cerró su mensaje con la siguiente reflexión: "Elijo el respeto, el amor, el arte. Elijo una sociedad que avance. Y elijo la difícil tarea de ser coherente con ello cada día. Yo elijo, y duermo en paz. Gracias".