Ex de Rodrigo Noya internada por comer empanada con un clavo en su interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sofía Sorrenti, recordada por protagonizar una escandalosa separación de Rodrigo Noya, publicó en su cuenta de Instagram el mal momento que pasó.

La joven, que tiene un hijo con el actor, dijo que tuvo que ser internada después de comer una empanada que tenía un clavo adentro. Después de someterse a varios chequeos y estudios, publicó en su cuenta de Instagram la imagen del clavo que habría ingerido accidentalmente e hizo un fuerte descargo.

"Estaba comiendo y sentí que había tragado algo, a los segundos mordí lo que se ve en la foto", escribió la morocha, que ordenó el jueves unas empanadas a una pizzeria ubicada en el barrio porteño de Mataderos.

La peor parte es que, al parecer, el adulteración del alimento se debe a la "venganza" de los empleados contra el dueño de la pizzería: "Una vergüenza los del local no me llamaron, sólo madaron al repartidos a buscar las empanadas. Sí, parece una locura pusieron clavos en las empandas. Sin pensar en el daño que pueden ocasionar agradezco que mí hijo no estaba conmigo porque podría haber sido el que se coma el clavo. Existe gente mala que solo por bronca con el dueño del local se caga en la gente", agregó la joven.