El ex de Patricia Wolf habló sobre la nueva vida de la modelo

Dani Puig, empresario y exintegrante del histórico Verano del..., fue entrevistado en el lanzamiento de temporada de invierno de Enjoy Punta del Este y la entrega de #LosMásVistos de TV Show. En diálogo con Jimmy Castilhos para Twister (VTV), Puig también se refirió al vínculo con su expareja, Patricia Wolf, con quien tienen un hijo de 19 años.

"No tenemos relación. Por mi hijo, tratamos de que las cosas sean normales. A partir de la decisión de ella... yo quiero que ella sea feliz porque eso hace que mi hijo sea feliz", dijo.

Puig remarcó que no fue invitado al casamiento de Patricia Wolf con Agustina Zuásnabar. "Se pudo haber interpretado de que en un principio pude sentir un rechazo, que no fue así, a la propuesta que tenía ella de una pareja mujer, que no es lo normal o típico en Uruguay", agregó.

A su vez, recordó que cuando se enteró de la nueva relación de su ex, le envió un mensaje pero ella no le respondió. "Le escribí que me parecía bárbaro la decisión que tomó pero que me gustaría saber si nuestro hijo lo sabía y ponernos de acuerdo sobre la forma en que lo íbamos a encarar", dijo y luego remarcó la molestia que sintió por no haber tenido respuesta de parte de la morocha.

