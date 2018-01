Una ex Gran Hermano hizo nudismo en Punta del Este

La edición de Gran Hermano en la que participó no se vio en la tv abierta local. Sin embargo, Marian Farjat logró trascender en los ciclos de chimentos luego de su paso por "la casa más famosa" por su relación con el ahora músico, Brian Lanzelotta.

Culminado el noviazgo con el "hermanito", Marian decidió renovar su rostro, disfrutar su soltería y encender las redes sociales con fotos provocativas.

Además, con casi 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram se ha convertido en toda una influencer promocionando ropa y accesorios femeninos. Pero, en las últimas horas, Marian se convirtió en noticia, justamente, por lo contrario: un paparazzi encontró a la joven haciendo nudismo en una playa de Punta del Este y protagonizó el destape del verano.

Instalada en La Escondida, una alejada playa de José Ignacio, se animó a tomar sol como Dios la trajo al mundo.

Luego que se conocieran las fotos Marian contó a la revista Pronto: “No me da nada de pudor estar desnuda… Siempre me gustó el nudismo. Me encanta estar desnuda”.

“Dios nos trajo desnudos al mundo y el hombre es el que decide usar ropa. Me gustaría que todos anduviéramos desnudos por la vida. Sería más sencillo y no habría que preocuparse por la ropa”, contó la mediática.