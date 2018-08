Ex de Fantino se retiró furiosa del piso de Intrusos 

La "One" reveló que la ex esposa de Alejandro Fantino abandonó el estudio mientras la producción mandó un tape con un adelanto de la temática que ella iba a abordar con los panelistas del ciclo que emite América TV. Consciente que restaba media hora de programa, Lanzoni decidió levantarse e irse porque entendió que no había tiempo suficiente para hablar.

Ya con la silla vacía de Lanzoni, los panelistas empezaron a recordar otros "plantones" que la exmujer de Alejandro Fantino le hizo a los medios. Marina Calabró, por ejemplo, recordó un episodio similar cuando la invitaron a Infama.

Guido Zaffora, por su parte, contó detalles de lo sucedido detrás de cámaras: “Se fue a los gritos, chicos”.