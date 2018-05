La ex de Agustín Casanova blanquea romance

Pocas horas después que se conocieran detalles del acercamiento entre Agustín Casanova y Ángela Torres, Sofía González, la bailarina de ShowMatch que tuvo un romance con el cantante de Márama, recurrió a su cuenta de Instagram para contar detalles de su nueva "lovestory" con un surfer.

El afortunado se llama Thomaz Fochesatto, que conquistó el corazón de la ex azafata de A todo o nada en febrero, cuando coincidieron en un viaje a Costa Rica.

Si bien la modelo ya había dado muestrar de estar enamorada de Thomaz, cuando saltó la historia de Casanova los medios argentinos empezaron a preguntar por su situación sentimental. Para despejar dudas contó, paso por paso, cómo conoció a su nuevo amor.

"Sólo para quienes creen en el amor, les dejo esta historia:

5 de febrero. Fue el gran día. Yo tenia mi vuelo a Costa Rica, viaje planeado con amigas, para recorrer Costa Rica y Panamá por 1 mes. No sabía qué iba a ser de este año, incertidumbre total.. sólo sabía que quería viajar con mi mejor amiga.. viajar y trabajar.. conocerme más a mi misma, y quizás encontrar mi lugar.. Tenía 2 escalas en mi vuelo a CR.. la primera en Lima, dps El Salvador.. y desp. San José ((Costa Rica)). En El Salvador se acercó.. el estaba sólo.. y nos preguntó de dónde éramos.. hablamos muy poquito y abordamos. Cada uno en su asiento. Llegamos a San José, no nos cruzamos al salir del avión.. y lo veo yéndose con sus maletas y tablas de surf.. alejándose del aeropuerto.. lo corro, le grito “euu!” (Porq aún no me sabía su nombre)no me escucha por los auriculares q llevaba puesto, le toco el hombro.. le pregunto si mis amigas y yo podíamos ir con él a Santa Teresa ((5 horas manejando desde el aeropuerto)).. alquilamos una camioneta. Éramos 5. Tuvimos que cruzar por un ferry por unas 2 horas.. ya era de noche.. un cielo limpio, lleno de estrellas.. no paramos de hablar.. todo era hermoso.. algo entre él y yo pasaba.. unas energías se encontraron, y a partir de ese día, no nos separamos más. Pasaron infinidades de cosas.. buenas y algunas malas.. y todo pero todo, daba para que estemos juntos.. la vida nos cruzó y nos dimos cuenta que nos encontramos. Sin decirnos nada, sin proponernos nada, sin miedos, nos entregamos a lo más lindo que existe.. el ρυяσ αмσя. Y acá estamos, cumpliendo nuestros sueños. Ahora vivimos en la playa, seguimos creciendo como personas, conociéndonos más día a día, y disfrutando juntos esta aventura.

La vida te da experiencias para vivir, pero en el momento que menos lo esperas.. te pasa algo como esto. Sentimos que nos conocemos desde hace mil años, quizás de otra vida.. quizás había quedado algo pendiente entre nosotros.. y acá estamos.. cumpliendo lo que nos faltaba, lo que nos faltaba vivir al extremo. Mejor no podemos estar, más no podemos pedir. Estamos más fuertes y vivos que nunca.. somos puro amor y paz", escribió textual Sofía desde la red social.