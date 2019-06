Evangelina Ortiz se casará con heredero del imperio Pérez Companc

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Pérez Companc sorprendió hace una semana a su novia, Evangelina Ortiz, con un pedido de casamiento en pleno circuito de Monza, autódromo conocido por desarrollarse el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Como testigo de esta propuesta estaba Horacio Pagani, prestigioso diseñador de automóviles de alta gama, quien retrató el momento exacto en que el magnate se arrodilló ante la rubia oriuda de Gregorio Aznarez y le preguntó si se quería casar con ella.

Evangelina no dudó en aceptar la propuesta de su novio aunque, reconoció, la tomó por sorpresa por lo que tardó unos 40 segundos en dar su respuesta afirmativa. Así fue el relato de la rubia a Inforbae: “Él a mí me dijo ‘vamos a salir a dar una vuelta en la pista, así conocés de qué manera es Monza. Pablo llevó a Italia dos autos, sus dos Paganis. Salimos con uno, el Huayra BC, a dar una vuelta. Una vez que estábamos llegando a mí me dice que ya lo va a estacionar al lado del otro para hacer unas fotos. Yo pensé: qué raro, porque ya no le gustan las fotos. Cuando estamos sacándonos la foto ya sentía que ya él estaba temblando. ‘¿Estás bien?’, le dije. ‘Sí, sí’, Me respondió. Y de repente empecé a ver algo medio extraño Porque estaba todo el mundo parado ante a nosotros, había un par de drones volando, gente filmando. Yo lo miro y ahí de esta forma tal como que empiezo a caer. Enseguida él se me pone adelante y me dice ‘vida, ¿te querés casar conmigo?’. Tenía los ojos rojos, sus piernas y su cuerpo temblaba. Me quedé verdaderamente shockeada. Tardé como cuarenta segundos en decirle que ya sí por el hecho de que no entendía nada, estaba viviendo una película".

Evangelina Ortiz transitó su vida profesional entre Uruguay y Argentina. Tuvo un paso por Monte Carlo, donde condujo el debate uruguayo de Gran Hermano, y tuvo un pasaje Fox Sports Argentina. Hace cinco años, y por amigos en común, conoció a Pabo Pérez Companc, hijo de Gregorio, dueño de la cuarta fortuna más grande de Argentina, según revista Forbes. Al poco tiempo de conocerse se enamoraron y se radicaron en Miami, donde residen actualmente.