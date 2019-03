¿Qué evaluación hace del gobierno de Tabaré Vázquez a un año de que deje la presidencia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricia Wolf - Modelo y comunicadora

Me parece que en el gobierno de Vázquez hubo falta de voluntad para que haya transparencia en su gestión, hubo carencias en la educación, mala administración de las cárceles, inseguridad y presupuesto desmedido para obras como el Antel Arena. Y lo de Venezuela es inexplicable, sólo se entiende por razones ideológicas o por algo oculto que desconocemos. No volvería a votar al Frente Amplio, ya tuvo suficiente tiempo, poder y recursos para mejorar muchos de los problemas que aquejan a diario a los uruguayos.



Fabián Cardozo - Periodista



La nota de este tercer gobierno del Frente es positiva, de aceptable para arriba. Piloteó bastante bien manteniendo cambios y reformas estructurales muy importantes, como los consejos de salarios. La personalidad de Vázquez, más alejada de los medios y de la opinión pública, también dio la imagen de presidente serio. Además, en los últimos tiempos en los que la campaña electoral se metió fuertemente en la agenda han habido gestos interesantes como una posición responsable de Uruguay frente a la situación de inestabilidad institucional que se vive en Venezuela. Hay cosas en el debe y cosas que no se han comunicado de la mejor forma, por eso tendremos un año electoral de mucha polarización.



Álvaro Ahuchain - Comunicador y teatrista



Aunque nunca lo voté, considero al presidente Vázquez una persona culta y bien intencionada. No me animaría a decir lo mismo del presidente que lo antecedió, cuya pesada herencia de despilfarro, diletantismo y desprolijidades, Vázquez no ha podido desmalezar. Las incoherencias ideológicas de su fuerza política tampoco lo ayudan, es cierto. Mal o bien, los comportamientos de los gobiernos siempre son el reflejo de lo que somos, como sociedad que cambió a Varela por Tinelli.



Eleonora Navatta - comunicadora



Si bien este gobierno no ha tenido una impronta innovadora, ha logrado mantener al país estable, desde lo institucional, social y económico. Uruguay ha mantenido la estabilidad, sobre todo comparado a lo que pasa en la región, donde las crisis han sido muy importantes. Se ha dicho que Vázquez ha estado ausente, pero ese es un gran error. Ha dado muestras de ser quien tiene la batuta, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a la cancillería, o cuando apoyó al Ministerio del Interior para seguir adelante con algunas políticas. El debe sigue siendo la falta de un rumbo claro en la educación y empezar a enfocarse fuertemente en la creación de empleo.