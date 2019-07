Eunice reveló que debía quitarse la ropa para tener buen puntaje en el Bailando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diosa local estuvo el lunes en el programa que conduce Andy Vila, donde dejó en claro la diferencias que existe entre en el Bailando que le tocó participar, en 2‎0‎08 y el actual, donde se cuidan mucho más la imagen de la mujer. De todos modos, admitió que esa etapa le marcó su carrera: “fue mi despegue frente al público” y " gané popularidad". Aunque explicó: “estando en Uruguay no me daba cuenta de la magnitud de lo que había generado”.

Durante la entrevista con Andy y su equipo, Eunice Castro también se refirió su particular relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli y situaciones que se dieron en el reality. “Sentí que me respetaron todos porque yo también lo hacía", expresó. Y agregó que al que “no arma” discusiones en Showmatch “no le decían nada”.

Asimismo, dio a conocer una de las situaciones en las que fue partícipe mientras estuvo en el certamen, años atrás. En el "streepdance" ( uno de los ritmos más polémicos del reality) "me saqué cosas pero no me desnudé y el jurado me dijo de todo”.

La actriz hizo referencia a otros temas, donde surgió la incógnita de “¿qué hace Eunice Castro en la ducha?”. En la ducha “me divierto yo misma”, respondió.

Habló además de su relación con las redes sociales. Contó que les da me gusta “a cosas paupérrimas, como una mesa, una rambla…”-.

Sobre si ha tenido alguna cita luego de conocerse por las redes dijo: “acepté una vez pero me dio mucho miedo”.

Escuchá la entrevista completa: