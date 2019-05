Eunice contó qué pasó con Tinelli en sus tiempos del Bailando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eunice Castro fue la invitada de Recalculando, programa conducido por María Gomensoro en Radio Carve, de lunes a viernes a las 14.30.

Las dos morochas mantuvieron una extensa conversación en la que Eunice pasó por todos los temas y no pudo evadir ninguno. Incluso, sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli, en la etapa en que la bailarina participó del Bailando por un sueño y alcanzó las instancias finales del concurso.

Consciente que esta historia genera mucho interés en la audiencia, María puso a Eunice contra las cuerdas y le preguntó como titularía esa etapa de su vida contestó: “Algo hubo”.

En otro pasaje de la entrevista, María le consultó a Eunice sobre su cambio estético que le generó la operación que se practicó en su nariz hace un par de años. Castro su cambio interior como una "transformación" que resultó interna.

"Más que la nariz, es una transformación que las personas la ven de afuera porque quedó sellado en mi cara, pero en realidad es que es interna. Se nota lo de mi nariz pero lo asumí, pero es esto lo que soy y es parte de mi cambio, y fue mucho más importante el proceso que lo que quedó que se ve para afuera. Para mí fue difícil pero era tanto lo que yo quería volver a estar y volver a trabajar y mostrar lo que yo sé y me experiencia y lo que me gusta y lo que amo que me importó muy poco lo mal que estaba , que salí igual", explicó Eunice, en una charla a corazón abierto.

“Todo este proceso que estoy viviendo, es el inicio de un mensaje", continuó Eunice sobre el proceso personal que atraviesa. Y enfatizó: "Hay que hablar las cosas, sé que es un momento bisagra y peligroso porque puede lastimar, y nos podemos ir para el otro lado, pero los seres humanos necesitamos hablar para poder crecer y sanar".

Escuchá la entrevista: