Eunice Castro se quebró al hablar de su nueva imagen: "Pido que los demás me acepten"

La actriz y conductora Eunice Castro pasó por el programa Acá te quiero ver (VTV) para una entrevista en la que terminó visiblemente emocionada. La morocha presentó las dos comedias que tiene en cartel: Ni familia ni amigos y Cómo olvidarlo, ambas en el teatro El Tinglado.

En un extenso diálogo, la artista se refirió a diversos temas, como su participación en Bailando por un Sueño diez años atrás. "(Tinelli) armaba un juego conmigo del que yo no me di cuenta hasta que me fui del certamen. Era un juego que a mí me divertía y me descontracturaba", relató sobre las famosas "previas" que Marcelo Tinelli realizaba con ella antes de cada actuación en la pista.

También recordó el día que grabó una participación junto a Juan Darthés y Calu Rivero en Dulce Amor. "Entre ellos había una tensión fuerte", señaló sobre la pareja que años después se vio envuelta en escándalo por las denuncias de acoso por parte de ella hacia el galán. "Conmigo fue un señor", destacó Eunice sobre Darthés.

Pero el momento más emotivo de la entrevista tuvo lugar cuando la querida comunicadora se refirió a su cambio de imagen. "No fue que yo quise cambiar mi cara. Fue por un tema de salud y la única posibilidad que había era esta opción y se absorbió un cartílago", explicó.

Luego continuó notoriamente conmovida: "Yo sentí el cariño de la gente del medio. Yo estoy agradecida con todo el mundo por el respeto que me tuvieron al volver a hacer una nota y preguntármelo con mucha delicadeza", dijo, y se quebró.

Retomó la palabra con la voz entrecortada y expresó: "¿Sabés por qué volví y estoy acá? Porque amo lo que hago y me quiero yo. No me iba a ir del país, no iba a desaparecer. Intenté buscar trabajo de otra cosa pero no es para mí. Yo tengo que trabajar de lo que quiero si tengo la posibilidad de hacerlo. Yo ya me acepté y pido que los demás también me acepten". Apenas terminó su declaración el equipo la ovacionó con un aplauso cerrado.

Para apañar la emoción de la invitada, Catalina la consoló: "Es un tema complicado. Es algo que mucha gente lo padece. No mataste a nadie ni heriste a nadie más que a vos misma. Es un tema del que te hacés cargo porque fuiste la que provocó y si hubieras pensado un poquito más, hubieras tenido la ayuda adecuada y no hubieras llegado a lo que llegaste. Todo el mundo habla por lo bajo pero todos tenemos zonas que queremos mejorar de nosotros mismos. Esta etapa tiene que ser un antes y un después para seguir creciendo en lo que sabés hacer. Nada físico te puede parar porque sos una mujer bellísima de cualquier manera porque la luz que siempre tuviste no va a cambiar ahora por un detalle".