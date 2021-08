¿Eunice Castro se arrepiente de haberle dicho "no" a Marcelo Tinelli?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Año 2009. Marcelo Tinelli se estaba separando de su segunda esposa Paula Robles y los rumores indicaban que el conductor argentino miraba con buenos ojos a la uruguaya Eunice Castro, que por entonces ya había triunfado en el Bailando y trabajaba en distintos proyectos de Ideas del Sur.

El rumor se extinguió con la falta de pruebas y de confirmación de las partes, Ahora, más de 10 años después, Eunice Castro reveló la verdad en el ciclo de entrevistas "Charlando con Julio Ríos" encabezado por el periodista deportivo.

"Vino a hablar conmigo. No me propuso nada. Vino con gran respeto hacia mí y eso lo valoro mucho", recordó Eunice. En lo dicho pero también en lo no dicho, Castro insinuó que el comunicador buscaba un acercamiento màs allá de lo profesional y ella se negó.

¿Te arrepentís de haberle dicho que "no" a Tinelli?", indagó Ríos. "No me arrepiento de nada", respondió Eunice Castro.

A lo largo de la entrevista, la comunicadora, actriz y bailarina habló de su carrera y de un año bisagra en su vida: 2015, cuando enfermó y falleció su mamá y ella se "autolesionó" la nariz.

"Fue un torbellino de cosas que me pasaron. Es difícil de contar la historia, cuando se dicen cosas por detrás sin preguntar", dijo.

Contó que en un principio los cirujanos uruguayos no querían operarla porque "era Eunice Castro" y temían que el resultado no fuera satisfactorio. Finalmente, la primera intervención se la hizo en Buenos Aires.